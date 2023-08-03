الخميس 16 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023 |
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بالصور - داليدا خليل وقبلةٌ على الخد من عمرو دياب

منذ 4 دقائق
داليدا خليل

داليدا خليل

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بقبلة على الخد، فاجأت الممثلة والمغنية داليدا خليل جمهورها ومتابعيها بصور مثيرة طغت عليها الرومانسية والسعادة مع الفنان المصري عمرو دياب، أثناء قضائهما عطلة صيفية في إحدى المناطق الساحلية المصرية.

وبجانب صورة القبلة، تضمنت الصور الأخرى ظهور الثنائي معاً وهما يتبادلان الضحك.

وعبرت خليل عن سعادتها بلقائها الهضبة في منطقة المراسي في بورتو مارينا، وعلقت على الصور التي شاركتها عبر حسابها على “إنستغرام”: “الروح… مع الأسطورة عمرو دياب”.

وحصدت الصور تفاعلاً كبيراً من المتابعين بعد ساعة من المنشور، وانقسمت الآراء بين معجب ومستاء.

ويستعد عمرو دياب لعدد من الحفلات الغنائية الفترة المقبلة، حيث سيقدم حفلاً غنائياً في بيروت يوم 19 آب المقبل، والذي يشهد عودة الهضبة للبنان بعد غياب 13 عاماً.

 

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