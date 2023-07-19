بالصور - ميسي يخوض أول حصة تدريبية في صفوف إنتر ميامي

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أول حصة تدريبية مع زملائه الجدد في فريقه إنتر ميامي الثلثاء.

وصل ميسي إلى ملعب تدريب إنتر ميامي في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت ولاية فلوريدا وسط حرارة مرتفعة بلغت 30 درجة مئوية.

حظي ميسي وزميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس باحتفال كبير لدى دخولهما أرضية الملعب حيث وقف زملاؤهم الجدد على الجهتين وهم يصفقون محتفلين بتواجدهما.

Lionel Messi loved his first Inter Miami training session 😄 pic.twitter.com/HKX4rItWm2 — GOAL (@goal) July 18, 2023

شوهد النجم الأرجنتيني يتحدث إلى الفنزويلي الدولي جوزيف مارتينيز الذي سيكون شريكه في خط هجوم إنتر ميامي.

تابع الحصة التدريبية أكثر من 200 من رجال الإعلام في حين لم يكن العدد يتخطى أكثر من 10 صحافيين في السابق.

وتم تقديم ميسي رسمياً إلى وسائل الإعلام الأحد إلى جانب النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي النادي الأميركي ومن المتوقع أن يخوض مباراته الرسمية الأولى يوم الجمعة المقبل.

ويحتل ميامي المركز الأخير في الدوري الأميركي لكرة القدم وسيواجه كروز أزول المكسيكي في 21 الحالي في مسابقة “كأس الدوريين” التي ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي.

ولم تتأكد مشاركة ميسي أساسياً في هذه المباراة أم أنه سيدخل خلالها في الوقت الذي طالب مدربه ومواطنه خيراردو “تاتا” مارتينو أنصار النادي بالصبر لكي يصبح الأرجنتيني جاهزاً بدنياً للمشاركة.

ولم يخض ميسي أي مباراة منذ مشاركته الأخيرة في صفوف فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي في الرابع من حزيران (يونيو) الماضي.

بات ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975.

من المتوقع أن يساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة “آبل تي في”. كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

يذكر أنه خلافاً للبطولات الأوروبية، فإن الدوري الأميركي يبدأ في شباط (فبراير) وينتهي أواخر تشرين الأول (أكتوبر) ثم تخوض الفرق أدوار “البلاي أوف” قبل خوض المباراة النهائية في 9 كانون الأول (ديسمبر).

وعلى الرغم من احتلال ميامي المركز الأخير في الدوري، فإنه لا يزال يملك الأمل في بلوغ الأدوار الإقصائية شرط أن يكون لميسي تأثير كبير في ذلك.