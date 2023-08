بالفيديو.. إعلان حالة الطوارئ بعد انهيار سدّ جليدي في ألاسكا

انهار سد جليدي بالقرب من مدينة جونو، وتساقطت أشجار كبيرة في نهر مندنهال بالقرب من المدينة، ليلة السبت، مع ارتفاع منسوب المياه، ما أدى إلى تآكل الضفاف، وتدمير عدد من المباني.

وأعلن مسؤولو المدينة التي تقع في ألاسكا، حالة الطوارئ بعد انهيار السد، حيث بلغ مستوى المياه في بحيرة مندنهال ما يقرب من 15 قدمًا في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، بارتفاع 3 أقدام عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016، و5 أقدام فوق مستويات الفيضانات المعتدلة.

🌊 Alaska home collapses into raging river amid glacial floods – state of emergency declared House collapses into Mendenhall River in Alaska's capital Juneau after record-breaking glacial flooding in city – officials urge residents and tourists to be on alert after several homes… pic.twitter.com/PPyPZl9UV2

— Peacemaker (@jardacarda72) August 7, 2023