بالفيديو.. إعلان حالة الطوارئ بعد انهيار سدّ جليدي في ألاسكا

تآكل الضفاف وتدمير عدد من المباني بعد انهيار سد جليدي في ألاسكا

انهار سد جليدي بالقرب من مدينة جونو، وتساقطت أشجار كبيرة في نهر مندنهال بالقرب من المدينة، ليلة السبت، مع ارتفاع منسوب المياه، ما أدى إلى تآكل الضفاف، وتدمير عدد من المباني.

وأعلن مسؤولو المدينة التي تقع في ألاسكا، حالة الطوارئ بعد انهيار السد، حيث بلغ مستوى المياه في بحيرة مندنهال ما يقرب من 15 قدمًا في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، بارتفاع 3 أقدام عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016، و5 أقدام فوق مستويات الفيضانات المعتدلة.

🌊 Alaska home collapses into raging river amid glacial floods – state of emergency declared House collapses into Mendenhall River in Alaska's capital Juneau after record-breaking glacial flooding in city – officials urge residents and tourists to be on alert after several homes… pic.twitter.com/PPyPZl9UV2 — Peacemaker (@jardacarda72) August 7, 2023

ووفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية “NWS” فإنّ مستويات المياه تنحسر بسرعة على نهر مندنهال في ألاسكا، لكن التحذير من الفيضانات ظل ساريًا حتى الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي.

🇺🇸 [ USA / ALASKA ] Mendenhall River en crue à Juneau (05/08/23 📹 Crude Magazine)pic.twitter.com/Xsdfrk3QPu — Alexandre (@alex_le_bars) August 6, 2023

وتحدث فيضانات الأنهار الجليدية عندما تتسرب المياه المحاصرة من خلال شقوق في السدود الجليدية، وهي ظاهرة تزايدت نتيجة لتغير المناخ.

Bystanders could only watch as a home collapsed into the Mendenhall River in Juneau, Alaska, amid major flooding and erosion caused by a new glacier lake outburst flood. https://t.co/GlRVSHI5Y6 pic.twitter.com/5AfXld6mSY — ABC News (@ABC) August 6, 2023