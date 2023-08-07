الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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بالفيديو.. إعلان حالة الطوارئ بعد انهيار سدّ جليدي في ألاسكا

منذ 35 دقيقة
تآكل الضفاف وتدمير عدد من المباني بعد انهيار سد جليدي في ألاسكا

تآكل الضفاف وتدمير عدد من المباني بعد انهيار سد جليدي في ألاسكا

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انهار سد جليدي بالقرب من مدينة جونو، وتساقطت أشجار كبيرة في نهر مندنهال بالقرب من المدينة، ليلة السبت، مع ارتفاع منسوب المياه، ما أدى إلى تآكل الضفاف، وتدمير عدد من المباني.

وأعلن مسؤولو المدينة التي تقع في ألاسكا، حالة الطوارئ بعد انهيار السد، حيث بلغ مستوى المياه في بحيرة مندنهال ما يقرب من 15 قدمًا في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، بارتفاع 3 أقدام عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016، و5 أقدام فوق مستويات الفيضانات المعتدلة.

ووفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية “NWS” فإنّ مستويات المياه تنحسر بسرعة على نهر مندنهال في ألاسكا، لكن التحذير من الفيضانات ظل ساريًا حتى الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وتحدث فيضانات الأنهار الجليدية عندما تتسرب المياه المحاصرة من خلال شقوق في السدود الجليدية، وهي ظاهرة تزايدت نتيجة لتغير المناخ.

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