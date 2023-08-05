بالفيديو: عدّاءة تجرّ "فضيحة" لبلادها.. وتُثير موجة سخرية وانتقادات

عداءة صومالية تحقق رقمًا قياسيًا كأبطأ من شارك في سباق بالصين

أثارت عداءة صومالية ضجة كبيرة في بلادها، بعد تحقيقها رقمًا قياسيًا كأبطأ من شارك في مسابقة 100 متر للجري في الصين، بفارق يزيد عن 10 ثوان عن باقي المتسابقات.

فقد شاركت نصرة أبو بكر علي الشابة البالغة من العمر 20 عامًا، في سباق 100 متر للسيدات في ألعاب القوى للجامعات في الصين، لكنها أنهت السباق في المركز الأخير وبفارق أكثر من عشر ثوان خلف الفائزة بالسباق بزمن قدره 11.58 ثانية، ما أثار ضجة واسعة.

العدّاءة البطيئة.. “فضيحة“

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنصرة أبو بكر علي، يظهر بشكل واضح بأن الفتاة ليست مدربة ولا تملك بنية رياضية، وجاءت في المركز الأخير بفارق كبير عن الجميع، ولم تكن في إطار الشاشة عند وصول بقية العداءات إلى خط النهاية، مما جعل الصوماليون ينتقدون ما قالوا إنها “فضيحة”.

وأثارت قصة “العداءة البطيئة” موجة سخرية كبيرة في الصومال، فهناك من قال عليها إنها عداءة مختلفة، وبعضهم أسماها بالسمينة، وآخرون قالوا عنها السلحفاة، ما دفع وزارة الشباب والرياضة الصومالية للخروج عن صمتها.

فأعلنت الوزارة أنها لا تعرف عن الشابة شيئًا، موضحة أنها لا رياضية ولا عداءة، بل شاركت بالواسطة والمحسوبية.

الأكثر إحراجًا

وسارعت الوزراة بالاعتذار للصين، وعلّقت عضوية رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى، وتبيّن أن الأخير زج نصرة في المسابقة لأنها ابنة أخته.

في حين لا تزال التحقيقات جارية في واحد من المواقف الأكثر إحراجًا للوسط الرياضي.