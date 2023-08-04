بالفيديو: مع موجة الحر.. البوظة العربية هي الحلّ

في ظلّ الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في لبنان والدول العربيّة، وكذلك في دول أوروبا وغيرها من البلدان التي تعاني من “عصر الغليان العالميّ”، يتّجه الناس حول المأكولات أو الحلويات الباردة، في محاولة للحدّ من الشعور بالحرّ والرطوبة، ومن ألذّ هذه المبرّدات هي البوظة العربيّة.

وقد قدّمت لواز منير، وهي لبنانيّة مقيمة في ألمانيا، وصفة مميّزة للبوظة العربيّة، في حديثها إلى “صوت بيروت انترناشونال”، في محاولة منها لتقديم إحدى الوصفات اللذيذة والمميّزة للجاليات اللبنانيّة والعربيّة، بهدف التغلّب على حرارة الصيف القاسية.

وتجدون تفاصيل وصفة البوظة العربيّة التي قدّمتها في الفيديو المرفق.