بالفيديو.. ميسي يشعل المدرجات في ليلته الأولى مع ميامي بعد هدف رائع!

لم ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طويلاً ليشعل المدرجات الأميركية، حيث سجل هدفاً رائعاً في مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي، على الأراضي الأميركية.

في مباراة إنتر ميامي الأولى مع ميسي، احتشد 21 ألف متفرج، وهي السعة القصوى لاستاد الفريق، لمشاهدة ميسي أول مرة.

النجم الأرجنتيني دخل بديلا في الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي جمع إنتر ميامي بنادي كروز أزول المكسيكي، ضمن دور المجموعات في بطولة “كأس الدوريات” التي تضم فرقا من أميركا والمكسيك وكندا.

Noche soñada 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/60blZbZSSX — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023

وبينما كانت تتجه مباراة ميامي مع كروز أزول المكسيكي، إلى التعادل الإيجابي 1-1، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لميامي، في الدقيقة 94، وسجل من ركلة حرة “على طريقته المعهودة”، في الثواني الأخيرة للقاء، وأشعل المدرجات التي عاشت لحظات لا تنسى.

ميسي قاد ميامي لانتصار مهم بنتيجة 2-1، وأصبح حديث عالم كرة القدم بعد لمسته السحرية الأولى على الأراضي الأميركية.

Vamos Muchachos 👏👏👏 pic.twitter.com/2cxyX9qGWp — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023