بالمشاركة مع أفعى وعازف.. قتلت حبيبها!

اقدمت سيّدة هندية على قتل حبيبها بطريقة غريبة بعد ان استعانت بأفعى للدغه.

وفي التفاصيل، عثرت الشرطة الهندية على جثة رجل الأعمال عنكيت شوهان، داخل سيارة وتبيّن فيما بعد انه تعرض للدغة أفعى في ساقه ادت إلى وفاته.

وخلال التحقيق، اتهمت الشرطة حبيبة الضحية بانها استأجرت شخصاً يعزف على الناي لمراقصة الأفاعي بهدف التخلص منه، وقد تم القبض عليه.

A woman got a businessman in #Uttarakhand's Haldwani murdered by allegedly getting him bitten by a snake. According to the police, the woman was once in a relationship with the man and was trying to get rid of him. https://t.co/iPv9MwGFSU

