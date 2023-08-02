بايرن ميونيخ يتغلب على ليفربول ودياً

بتسديدة صاروخية من حافة المنطقة ليافعه فرانس كراتسيغ في الوقت القاتل، فاز بايرن ميونيخ الألماني على ليفربول الإنكليزي 4-3، في مباراة ودية تحضيرية للموسم المقبل احتضنتها سنغافورة، الأربعاء.

وقلب بايرن تأخره مرّتين 0-2 و2-3 ليحقق الفوز في الرمق الأخير، أمام نحو خمسين ألف متفرّج في الملعب الوطني.

افتتح ليفربول التسجيل مبكراً عبر الهولندي كودي خاكبو متبادلاً الكرة مع البرتغالي ديوغو جوتا ليهزّ شباك الحارس السويسري يان سومر (2) وعزّزه بثان من رأسية اثر ركنية زرعها قلب الدفاع الهولندي أيضاً فيرجيل فان دايك الذي حمل شارة القائد بعد رحيل جوردان هندرسون إلى الاتفاق السعودي (28).

لكن بطل ألمانيا ردّ مرتين في شباك الحارس البرازيلي أليسون، عبر سيرج غنابري (33) ولوروا ساني (42)، معادلاً قبل الاستراحة.

وضع الكولومبي لويس دياز “الحمر” في المقدّمة مجدداً، بعد مجهود على الممر الأيمن للنجم المصري محمد صلاح (66)، قبل أن يعادل الظهير الكرواتي يوسيب ستانيشيتش من كرة مرتدة من الحارس (80).

وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وصلت كرة طويلة من قلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت إلى كراتسيغ (20 عاماً) الذي أطلق تسديدة نصف طائرة من حدود منطقة الجزاء انفجرت في مرمى الفريق الإنكليزي (90+2).

وكان ليفربول قد سحق مواطنه ليستر سيتي 4-0 في الملعب عينه الأحد الماضي.