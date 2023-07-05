برشلونة سيواصل دفع أموال لميسي حتى 2025

علق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الحالي، على كواليس انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، رغم وجود مفاوضات مع النجم الأرجنتيني وممثليه.

وبسؤاله، هل تتفهم أن ميسي أراد الانتقال إلى إنتر ميامي لأن النادي لم يمتلك أي مغادرين يساعدون في ترك مجال لتسجيل عقده؟.

قال لابورتا في تصريحات نشرتها صحيفة “سبورت”: “أتفهم، ولكن كليهما أمران مختلفان، كان لدينا اتفاقية مع رابطة الدوري الإسباني بأن نوفر جزءا من مواردنا لتسجيل ميسي”.

وأضاف لابورتا: “تم إدراج ذلك في خطة الجدوى وأبلغنا خورخي ميسي (والد ليو) بذلك ولكنه رد علينا بأن ميسي عانى من موسم صعب في باريس سان جيرمان، وأنه يرغب باللعب في ضغوطات أقل”.

وتابع: “باللعب في برشلونة كان سيستمر تحت الضغط وأنا أتفهم قراره، علينا البدء بتحضير وداعية له ضمن إطار احتفالات النادي بالعام 125 لتأسيسه وبعودتنا إلى ملعب كامب نو، سيكون الأمر مثاليا”.

وعما إذا كان نادي برشلونة مدين لليو ميسي بالمال، أجاب لابورتا: “ما ندين له أموال متأخرة اتفق عليها مع الإدارة السابقة (جوسيب ماريا بارتوميو) والتي ينتج عنها أموالاً معلقة حتى 2025، نحن ندفع له باستمرار”.

واختتم: “إنها تتوافق مع فاتورة الأجور لكن الأمر قابل للتفسير، علاقتنا تتحسن مع رابطة الليجا، وأموال التعويضات لن تؤثر في اللعب المالي النظيف، هذه أخبار جيدة”.