بعد ازمة احمد سعد.. مصطفى كامل للأخير: هرجعلك حقك

بعد أزمة الفنان أحمد سعد مع منظمة الحفل الخاص به وإثارة الجدل حوله، تراجع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن موقفه تجاه الفنان أحمد سعد بخصوص أزمة حفله الأخير بتونس وطلبه الاعتذار لكل التونسيات بسبب المشادة التي جرت بينه وبين منظمة حفله الأخير.

وعبر حسابه على فيسبوك كشف نقيب المهن الموسيقية، عن تطورات جديدة في الأمر، وأنه أصدر بيانه الأول نتيجة سماع التفاصيل من البعض وعدم إلمامه بكافة التفاصيل.

وقال مصطفى كامل في بيانه: “بسم الله الرحمن الرحيم.. بالأمس جمعتني مكالمة بالفنان والصديق أحمد سعد زادت عن الساعة وكان معنا في هذا الاتصال الدكتور محمد عبدالله والأستاذ منصور هندي عضوا مجلس الإدارة.. وشرحت للفنان والصديق أحمد سعد، أن هاتفي طوال ٤٨ ساعة لم يهدأ من كثرة الاتصالات والرسائل ومطالبات بضرورة التدخل في أزمة لا أعلم عنها شيئاً ولا أعرف تفاصيلها، وكانت كل الاتصالات فحواها “لازم تاخد موقف مع أحمد سعد، وإزاي يهين سيدات تونس”، ولأني لا أعرف شيئاً عن الموضوع نظراً لانشغالي بأعمالي في عيد الأضحي، قمت بإرسال رسالة على جروب مجلس الإدارة أسأل فيها سؤالاً واضحاً (ماهو الموضوع؟) فإذا ببعض الزملاء يخبرونني بأنه حدث كذا وكذا وأن خطأ أحمد سعد الوحيد هو عبارة “اسكتي انتي أو أخرسي أنتي”، ثم بحثت على مواقع السوشيال ميديا، وللأسف كانت كل المواقع والصحافة تدين هذه العبارة، وتم تعميمها على كل سيدات تونس قصدًا للفتنة”.

وأردف: “ما أحزنني وشعرت معه بالقلق والتوتر هو أن التراشق بالسب والقذف قد زاد عن الحد بين سيدات شعبين شقيقين تربطهما كل أواصر الحب والود والإحترام والتقدير على كل المستويات، وأيقنت أنها الفتنة، والفتنة أشد من القتل، وإيماناً مني بضرورة بتر هذه الفتنة، أصدرت بياناً أؤكد فيه أن ماحدث بين طرفي النزاع هو أمراً ليس لنا كنقابة دخلاً به على الإطلاق، أما مايتم زرعه من فتنة بين البلدان العربية الشقيقه فهو الأمر الخطر، وإذا كان بإمكاننا تداركه في بدايته فهذا أمر حميد وضروري”.

وتابع: “بناءً على ذلك شرحت لأخي العزيز الفنان أحمد سعد وجهة نظري وهي نصاً “يا أحمد الدنيا مقلوبة وعبارة اخرسي أنتي أو اسكتي انتي، تم تعميمها على كل سيدات تونس، ومن الأفضل أن تقوم بتصوير ڤيديو وتتحدث فيه عن سيدات تونس بكل التقدير والاحترام حتى نقطع الطريق على من يريد بك شراً، وقلت للفنان أحمد سعد، أنت تعلم أنا من محبيك ومعجبينك وكم كنت من المتمنين لك منذ ٢٠ سنة النجاح، والآن والحمد لله أنت في قمة التوهج والنجاح والنجومية التي تشرفنا وتُشرف الوطن العربي بأكمله، ولا يجب أن يعكر صفو نجاحك أية مهاترات، وطالبته أن يقتنع بوجهة نظري حتى ينتهي الأمر”.

واستكمل مصطفى كامل: “شرح لي الفنان أحمد سعد كل ماحدث معه من تصرفات لا تليق بداية ً من وصوله المطار وحتى نشوب هذه الأزمة، ووجدته في غاية الألم والزعل مما حدث، وبالفعل هو عنده كل الحق أن يشعر بالضيق من كل هذه التصرفات، فقلت له تعالي بنا ننهي الأزمة التي تم تصعيدها حتى صارت فتنة.. ثم أعدك أن أُصدر بياناً شديداً للمطالبة بحقك الأدبي كاملاً، ووافقنا سوياً على عمل هذا الفيديو الذي صوره الفنان أحمد سعد، وأن يسرد فيه كل ماحدث معه، على أن يتضمن الڤيديو عبارة واحدة نذبح بها هذه الفتنة، وهي تقديم التحية والتقدير والاحترام لسيدات تونس المحترمات”.

وأضاف: “أعيد وأكرر أن حديثي مع الفنان أحمد سعد بأكمله هو من منطلق خوفي على علاقة وطني الحبيب مصر بدولة عربية شقيقة وحبيبة، ثم خوفي من حدة الاشتباك على السوشيال ميديا بين سيدات مصر وسيدات أوطاننا العربية الشقيقة، ثم أخيراً خوفي على أحمد سعد النجم المتألق وعدم النيل منه”.

وقال نقيب المهن الموسيقية في بيانه: “طلب مني الفنان والصديق أحمد سعد طلباً مشروعاً وقال لي: طب وحقي؟، فكان وعدي له بعد عمل هذا الڤيديو، أن أقوم بمخاطبة كافة الجهات التونسية وأن أُصدر بياناً وافياً بكل ماحدث مُطالباً فيه بالرد الأدبي والمعنوي الذي أصاب أحمد سعد وأصابنا نحن جميعاً كفنانين”.

واختتم: “أخيراً..أتوجه بخالص الشكر للزميل والصديق الفنان أحمد سعد على الوفاء بوعده معي، وتصوير ڤيديو يوضح ماتعرض له من إهانات، وفي بدايته تقديم كل عبارات التقدير والاحترام لسيدات تونس الحبيبة، وانتظروا مني بياناً بصفتي وشخصي لتوضيح كل ماسبق”.