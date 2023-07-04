بعد انتشار فيديو لها.. هذا ما كشفته ماغي بو غصن

بعد علامات الاستفهام الكثيرة التي طرحت حول الفيديو الذي انتشر للممثلة اللبنانية ماغي بو غصن حول انقاذها لطفل يتنعف من قبل والدته، خرجت الممثلة عن صمتها.

ونشرت بو غصن فيديو، عبر حساباتها على مواقع التواصل، وأرفقته بالتالي: “يسرّنا التعاون مع الممثلة ماغي بو غصن كسفيرة إعلامية لجمعية حماية لننشر سوا الوعي حول ظاهرة العنف ضدّ الأطفال بكافة أشكاله.”

وأضافت: “منعرف قدي التحديات بمجتمعاتنا كتيرة والظروف صعبة بس بتضامنّنا منقدر نحمي أطفالنا ونقدّم للأهل الدعم اللازم لرعاية أطفالهم”.

وتابعت: “كتير مهم لما نشهد على عنف ضد طفل نتدخل بشكل آمن وبأقل ضرر ممكن”.

وختمت: “سلامة الأطفال قضيتنا ومهمتنا، حماية حدكن دايماً ما تترددوا تطلبوا مساعدتنا 009613414964”.