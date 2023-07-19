الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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بعد صورتها مع إسرائيليّة.. نانسي عجرم تخرج عن صمتها!

منذ 45 دقيقة
نانسي عجرم

نانسي عجرم

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انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لمعجبة إسرائيليّة قد التقطت صورةً تذكاريّة مع النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم خلال حفلها الأخير في قبرص ما أثار ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل.

وخرجت نانسي عجرم عن صمتها وأعادت نشر تغريدة قديمة كتبت فيها “أكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرةً: أنا لبنانية عربية حتى الرمق الأخير”.

وتابعت في تغريدة جديدة على تويتر قائلةً: “لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار. لبنانية عربية حتى الرمق الأخير. شكرًا على الحب والدعم”.

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