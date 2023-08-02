بعد مسيرة دامت 28 عاما.. بوفون يعتزل كرة القدم

أعلن حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون البالغ عمره 45 عاما اعتزاله كرة القدم، الأربعاء، بعد مسيرة دامت 28 عاما حقق فيها نجاحات غير مسبوقة مع ناديه ومنتخب بلاده.

وفاز بوفون، الذي حقق كأس العالم 2006، بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس بالإضافة للقب لدوري الأضواء الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

وقال بوفون في بيان “هذا ما لدي. أعطيتموني كل شيء وأعطيتكم كل شيء. فعلنا ذلك معا”.

ويعتبر بوفون واحدا من أفضل حراس المرمى في التاريخ وأنهى مسيرته مع بارما حيث بدأ، في دوري الدرجة الثانية الإيطالي وعانى من الإصابات في موسمه الأخير.

وانضم بوفون إلى يوفنتوس من بارما عام 2001 وقضى معظم مسيرته مع الفريق عدا موسم 2018-2019 الذي مثل فيه باريس، قبل العودة من جديد للفريق الذي يتخذ من تورينو مقرا له ثم انضم لبارما في يونيو حزيران 2021.