الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
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بعد 11 يومًا من "الفرح".. ديانا كرزون ووائل كفوري يختتمان ليالي "جرش"

منذ 37 دقيقة
مهرجان جرش (أرشيفية)

مهرجان جرش (أرشيفية)

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أطفأ مهرجان جرش للثقافة والفنون شعلة دورته السابعة والثلاثين والتي أقيمت على مدى 11 يومًا تحت شعار “ويستمر الفرح” بمشاركة نحو ألفي ضيف من داخل وخارج الأردن.

واختتم المهرجان فعالياته الفنية السبت، بحفل للفنانة الأردنية ديانا كرزون على المسرح الجنوبي، أعقبه حفل للفنان اللبناني وائل كفوري.

وأحيا الفنان الأردني عيسى السقار حفلًا بالمسرح الشمالي، فيما انسابت ألحان ثنائي العود غسان ودينا من سوريا ومصر في أرجاء المركز الثقافي الملكي في العاصمة عمان.

وقالت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار في بيان، بمناسبة ختام المهرجان، إن “هذه الدورة تميزت بكثافة برامجها وتنوعها وعدد المشاركين لجهة الأفراد والدول، وعلى صعيد البرنامج الفني والثقافي الذي لم يقتصر على المدينة الاثرية وإنما اتسع إلى عدد من المدن الأردنية”.

كما خصت بالتقدير والثناء ضيف الشرف (جمهورية مصر العربية) لمساهمتها الفاعلة التي أثرت برنامج المهرجان بتراثها العريق وفنونها الجميلة.

شمل برنامج المهرجان 343 فعالية في المسرحين الشمالي والجنوبي وشارع الأعمدة ومسرح أرتيمس ومسرح الصوت والضوء ومسرح الأوديون والمركز الثقافي الملكي ومسرح بوليفارد العبدلي.

    المصدر :
  • رويترز

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