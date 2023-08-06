بوفون رئيساً لوفد المنتخب الإيطالي

بعد يومين فقط من إعلانه انتهاء مسيرته الرياضية الحافلة والتي استمرت 28 عاماً، أصبح الحارس السابق جيانلويجي بوفون الرئيس الجديد لوفد المنتخب الإيطالي، وذلك بعد قبوله عرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأعلن الحارس السابق ليوفنتوس وبارما في بيان نشره الاتحاد الإيطالي: “أعود إلى المنتخب الوطني لأن ذلك الفتى الذي عبَر منذ ثلاثين عاماً من خلال بوابته للمرة الأولى لا يزال يريد أن يحلم ويعيش هذا الحلم مع الجماهير الإيطالية. المنتخب الوطني أولاً”.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي جرافينا: “إنه يوم عظيم للمنتخب الإيطالي لأن جيجي يعود فيه لبيته. بوفون رمز لكرة القدم الإيطالية وشخصية خاصة”.