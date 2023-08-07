بيلا حديد تعلن شفاءها من مرض "لايم"

بعد صراع طويل الأمد مع اضطراب المناعة الذاتية “لايم” الذي أصيبت به عام 2012، شاركت عارضة الأزياء الأميركية الفلسطينية بيلا حديد جمهورها، شفاءها التام منه، مُعبرة بذلك من خلال منشور نشرته عبر صفحتها الشخصية في “إنستغرام”، قائلة: “أنا الصغيرة التي عانت، فخورة لأنني لم أستسلم لنفسي”.

وأكملت حديد حديثها حول والدتها التي دعمتها خلال فترة مرضها: “أشكر أمي على الاحتفاظ بجميع سجلاتي الطبية، ودعمي، وإيمانها بي طوال هذه الفترة”.

وأضافت حديد: “إذا اضطررت إلى المرور بكل هذا مرة أخرى، للوصول إلى هذه اللحظة بالضبط، سأفعل كل ذلك مرة أخرى”، وواصلت: “أريد القول إن كنت تكافح فسوف تتحسن الأمور، ابق قوياً، وثق في طريقك، وستبدأ الغيوم في التلاشي”.

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر للطاقم الطبي الذي واصل العناية بها، ولكل من ساندها ووقف بجوارها في محنتها، قائلة: “أنا أحبكم جداً!”.

الجدير ذكره أن مرض “لايم” بحسب “CDS” المعنية بدراسة الأمراض “هو أكثر الأمراض المنقولة في الولايات المتحدة، يحدث بسبب بكتيريا بوريليا بورجدورفيري، ينتقل إلى الإنسان عن طريق لدغة القراد الأسود المصابة، وتشمل أعراضه الحمى والصداع والتعب وطفح جلدي”.