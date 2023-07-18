تأجيل استئناف شيرين على حكم تغريمها 5 ملايين جنيه

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية تأجيل استئناف الفنانة شيرين عبد الوهاب على الحكم الصادر بإلزامها بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة “روتانا”، كتعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019 إلى جلسة 20 آب 2023.

من جانبه قال المحامي حسام لطفي، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب ملتزمة بعقدها مع شركة روتانا، وبالفعل انتهت من تصوير الألبوم الخاص بها، ومستعده لتقديمه لشركة روتانا لعرضه، وذلك بعد إنهاء الإجراءات مع الشريك الثالث بين الفنانة شيرين وشركة روتانا، وهو المنتج الأجنبي الخاص بالتنفيذ.

كما أعلن محامي عبد الوهاب، أنه قدم السجل التجاري للشركة التي أتاحت عبر مواقع التواصل بعض الأغاني التي تملك روتانا حقوقها من دون موافقة من الفنانة، لعدم الإخلال ببنود التعاقد، كما تقدم بإنذار قضائي أكد فيه تمسك الفنانة بالعقد ورغبتها في إتمامه واستكماله وعدم الخضوع للشرط الجزائي.

بينما تقدم دفاع شركة روتانا بحافظة بترجمة تحويلات من البنك إلى شيرين عبد الوهاب، وطالب من خلالها بإلزامها بسداد تعويض مادي يقدر بـ 10 ملايين جنيه، وذلك بسبب عدم التزام الفنانة ببنود التعاقد التي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019، والتي نصت على أن يتم تقديم عدد 2 ألبوم يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية.

وسبق أن أعلنت شركة روتانا للمرئيات والصوتيات التصالح مع شيرين عبد الوهاب، وكشفت عن “القادم الجميل” من حفلات ومناسبات فنية تتعاون فيها شيرين مع روتانا بعد فترة نزاع قضائي طويل، وأكدت الشركة أن المطربة المصرية عادت ل “بيتها الكبير”.