الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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تشيلسي يضم المدافع ليفي كولويل

منذ 3 دقائق
المدافع ليفي كولويل

المدافع ليفي كولويل

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أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، أن المدافع ليفي كولويل وقع عقدا جديدا لمدة ست سنوات مع تشيلسي مع وجود خيار لتمديد العقد لعام آخر.

وصعد اللاعب البالغ من العمر 20 عاما والمولود في ساوثامبتون عبر صفوف أكاديمية الناشئين في تشيلسي، بعد ان انضم إلى النادي في سن الثامنة، قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى برايتون آند هوف ألبيون في موسم 2022-2023.

وشارك اللاعب في 22 مباراة مع فريق المدرب روبرتو دي تسيربي في جميع المسابقات وساعد برايتون على التأهل للعب في أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وقال كولويل في بيان “كان القرار سهلا.

“مع تقدمي في العمر، فإن كل ما أعرفه هو تشيلسي. تحدثت مع المدرب وقدم لي تطمينات، تلك الثقة التي كنت أحتاجها. تحدث معي ليس فقط كلاعب ولكن كشخص. احدث هذا فارقا كبيرا”.

وساعد كولويل إنجلترا على الفوز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما الشهر الماضي وكان جزءا من خط دفاع الفريق الذي لم يستقبل أي هدف قبل أن يتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للبطولة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وارتبط اللاعب الشاب المميز بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية قبل تمديد عقده مع تشيلسي.

وقال لورانس ستيوارت وبول وينستانلي وهو الثنائي الذي يشغل منصب المدير الرياضي في تشيلسي في بيان مشترك “ليفي لاعب متميز ارتقى إلى مستوى كافة التحديات خلال مسيرته حتى الآن.

“نشعر بسعادة غامرة لأنه سيبقى في تشيلسي لسنوات قادمة”.

ويتطلع تشيلسي لاحياء حظوظه تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير بعد أن انهى في المركز الثاني عشر في الموسم الماضي، وهي أسوأ نهاية له لموسم منذ 1994.

    المصدر :
  • رويترز

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