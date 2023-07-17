تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

كشف محمد أبو العلا، محامي المطرب حسن شاكوش، عن تطور جديدة في أزمة شاكوش وزوجته ريم طارق، وهي الأزمة التي استمرت على مدى الفترة الماضية.

وقال أبو العلا إن حسن شاكوش قرر طلاق ريم طارق غيابيا وبشكل رسمي على يد مأذون، وجرى إثبات ذلك عبر مستند رسمي لدى نيابة أكتوبر، وذلك حسب تصريحاته لموقع ET بالعربي.

وكانت ريم طارق ظهرت مؤخرا في بث مباشر عبر حسابها بتطبيق الانستغرام لتوضح مستجدات أزمتهما.

وأكدت رفضها التصالح بقولها: “مافيش حجة اسمها صلح، في مشكلة كبيرة إن بنت تتحملها مع جوزها أو عيب ماينفعش الواحدة تتحمله، وهي بتبقى عايزة تخرج بكل ود أو تشوف حل في المصيبة دي لأن هي مصيبة لأن هو دا اللي عايزه اقوله دلوقتي، اختيار غلط محدش يعتب علي، والحمدلله”.

وعن قضية التمكين من منزل الزوجية، قالت: “الفكرة كلها أن أنا خدت تمكين عشان حاجتي وهدومي وكل حاجة متعلقة بيا، خرجت وجيت تاني يوم أخد حاجتي، وكدة كدة رفعت قضية طلاق، اتمكنا عشان اخد هدومي وحاجتي ورحت امبارح مع بابا، ووقف برا بعد ما حسن شاكوش طرده، وأهله وصلوا بعد نص ساعة، كدة كدة مش هينفع اعيش مع واحد مهددني بالقتل، وحلقة (شيخ الحارة) كل اللي اتقال فيها صدق وأنا اللي اتضحك علي”.

واختتمت ريم طارق الفيديو قائلة: “أنا طلبت نتعرض على الطب الشرعي احنا الاتنين، انا لا واحدة مزقوقة ولا عايزة منك فلوس ولا فيلا لو كنا عايزين منك حاجة كنا كاتبناك على ورق كتير. كل اللي هقوله ان اي واحدة شايفة ان انا غلطانة تروح تتجوزه وتعيش معه وتقرر ايه اللي هيحصل وايه اللي مش هيحصل وهترضى بايه ومش هترضى بايه”.