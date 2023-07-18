جوردي ألبا مدافع برشلونة السابق على خطى ميسي

قال خورخي ماس رئيس نادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم (الثلاثاء 18-7-2023) إن جوردي ألبا مدافع برشلونة السابق سينضم إلى ليونيل ميسي في الفريق.

وغادر الظهير الأيسر البالغ من العمر 34 عاما برشلونة في نهاية الموسم الماضي بعد أن لعب أكثر من 450 مباراة مع النادي وفاز بدوري أبطال أوروبا عام 2015 وستة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإسباني وخمسة ألقاب لكأس الملك وأربعة ألقاب لكأس السوبر الإسبانية وكأس العالم للأندية.

وسيكون ألبا، الذي خاض أكثر من 90 مباراة دولية مع إسبانيا، ضمن العديد من اللاعبين السابقين في برشلونة في تشكيلة إنتر ميامي التي تضم أيضا ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

وقال ماس اليوم الثلاثاء “وقع عقدا بالفعل وسيصل في الأيام القليلة المقبلة. تاتا (المدرب جيراردو مارتينو) يعول عليه”.

كما يتطلع إنتر ميامي للتعاقد مع لاعب برشلونة السابق لويس سواريز القادم من أوروجواي والذي يلعب حاليا مع جريميو في البرازيل.

وقال ماس إنه فتح أبواب التفاوض بالفعل مع اللاعب لكنه “في جريميو حاليا وأنا أحترم ذلك”.