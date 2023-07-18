جيمي فوكس يحتفل بتحسّن صحته بعد وعكة غامضة

احتفل الممثل الأميركي جيمي فوكس بتحسن صحته بمركز إعادة التأهيل في شيكاغو، برفقة مجموعة من الأطباء والممرضين، الذين كانوا يتابعون حالته بعد تعرضه لوعكة غامضة، أثناء تصوير فيلمه الجديد Back in Action مع كاميرون دياز.

وأشارت مجلة “بيبول” الأميركية، نقلاً عن مصادرها، أن فوكس، لم يتعاف بشكل كامل من الوعكة التي تعرض لها في نيسان الماضي، لكنه يبذل جهوداً كبيرة للعودة إلى حياته الطبيعية. وقد حقق خلال الشهرين الماضيين تقدماً ملموساً.

ولفت المصدر إلى أن فوكس أقام الحفل احتفاءً بنفسه وتحسّن وضعه الصحي، لكن المشاركين في الحفل، لاحظوا عدم شفائه بشكل كامل، لاسيما مع ظهور بعد العوارض الجانبية التي تستلزم استمراره في زيارة العيادات الخارجية لمركز التأهيل.

وكان أول ظهور علني له منذ بداية أزمته الصحية، على متن قارب سياحي أثناء تجوله في نهر شيكاغو، بصحبة عدد من الأشخاص.

وخلال الأسبوع الماضي أيضاً، رصدت الكاميرات فوكس وهو ينقذ امرأة فقدت حقيبتها في شيكاغو ليُعد هذا الظهور هو الثاني له خلال ساعات، ما يؤكد استعادته عافيته، خصوصا بعدما كشفت الممثلة الأميركية بورشا كولمان في السابق أن فوكس سيعود الى عمله بأسرع ممّا هو متوقع، نتيجة تطوّر ملحوظ في وضعه الصحيّ.