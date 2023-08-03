خبر سار لريال مدريد بشأن أردا جولر

تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بعد إصابة نجمه التركي الجديد أردا جولر، والذي لم يتمكن من الظهور بشكل رسمي مع ريال مدريد حتى الآن، ولم يخض أي دقيقة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة اليمنى، قبل مباراة ميلان، في يوليو الماضي.

وبحسب شبكة “ذا أثليتك” فإن الإصابة في الغضروف الداخلي بالركبة اليمنى، ولم يتم تحديد مدة معينة للتعافي، حيث ينقسم العلاج إلى راحة ثم علاج طبيعي وبعض التمرينات.

وأضافت الشبكة اليوم الأربعاء، أن أردا جولر قد أكمل الجزء الأول من العلاج بنجاح، ولديه شعور جيد جدًا، وإذا استمر على نفس المنوال لمدة 5-6 أيام أخرى، فإنه لن تكون هناك أي عملية جراحية، وسيعود اللاعب بشكل تدريجي للملاعب.

ونجح ريال مدريد في خطف جولر من أنياب برشلونة، بعدما قدم عرضًا أعلى من الشرط الجزائي والذي كان يقدر بـ17.5 مليون يورو، حيث دفع النادي الملكي 20 مليون يورو كمبلغ ثابت و10 ملايين يورو أخرى كإضافات بحسب التقارير.

ويستعد ريال مدريد لخوض آخر مباراة في الموسم التحضيري، ضد يوفنتوس، فجر الخميس، استعدادًا للموسم الجديد والذي سينطلق بالنسبة للنادي الملكي في 12 أغسطس ضد أتلتيك بلباو بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.