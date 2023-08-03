خبر سيئ لأرسنال

يغيب المهاجم البرازيلي في صفوف أرسنال الإنكليزي غابريال جيزوس عن انطلاقة الموسم الجديد، جراء خضوعه لجراحة في ركبته، وذلك حسب ما أفاد المدير الفني الإسباني لفريق شمال لندن #ميكيل أرتيتا.

وقال أرتيتا عقب فوز “المدفعجية” على موناكو الفرنسي ودياً بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 على ملعب “الإمارات ستاديوم”: “للأسف، خضع لعملية جراحية هذا الصباح”.

وتابع متحدثاً عن “ضربة موجعة” لوصيف بطل الدوري في الموسم الماضي: “شعر بأوجاع في ركبته التي سببت له مشكلات وكان عليه الخضوع لعملية جراحية. ليس شيئا خطيراً ولكن أعتقد أنه يجب أن يغيب لبضعة أسابيع”.

وتلاحق لعنة الاصابات جيزوس (26 عاماً)، إذ بعدما تألق بداية الموسم الماضي عقب انتقاله إلى أرسنال قادماً من مواطنه مانشستر سيتي، اضطر للغياب لفترة 3 أشهر بسبب اصابة في ركبته اليمنى تعرض لها خلال مونديال قطر 2022.

ويواجه أرسنال منافسه مانشستر سيتي، بطل الدوري، في درع المجتمع على ملعب “ويمبلي” الشهير الأحد، قبل أن يستضيف على أرضه نوتنغهام فوريست في مستهل مبارياته في الدوري في 12 آب الحالي.