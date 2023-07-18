خطة ليفربول لإنهاء أكبر أزمات محمد صلاح

قرر نادي ليفربول الإنجليزي إنفاق 40 مليون يورو، لحل أكبر أزمات نجمه المصري محمد صلاح قبل بداية الموسم الجديد 2023-2024.

ورغم أن محمد صلاح كان النجم الأول لليفربول خلال الموسم الماضي الذي كان مخيبا للآمال، لكنه عجز عن تجاوز حاجز الـ20 هدفا في الدوري الإنجليزي كعادته.

وضمن مساعي ليفربول لتعزيز الفريق عقب الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قد يستغل النادي فترة الانتقالات الصيفية الحالية للتعاقد مع لاعب جديد في وسط الملعب، يدعم به محمد صلاح في الموسم الجديد.

ووفقاً لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن ليفربول وضع 4 أسماء لتعويض رحيل البرازيلي فابينيو المنتظر إلى اتحاد جدة السعودي، ضمت كلا من سفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا، وريان جرافينبيرش، لاعب بايرن ميونخ، وكالفين فيليبس، لاعب مانشستر سيتي، وروميو لافيا لاعب ساوثهامبتون.

وأضافت أن هناك لاعبين آخرين لفتوا أنظار ليفربول إليهم، وهم نيكولو باريلا لاعب إنتر ميلان، وخيفرين تورام لاعب نيس، وفلورنتينو لويس لاعب بنفيكا، وجواو بالينيا لاعب فولهام، بالإضافة إلى تيون كووبميينيرز.

وفي ضوء ذلك، ركَّز موقع “فوتبول فان كاست” تحديدا على الدولي الهولندي تيون كووبميينيرز صانع ألعاب أتالانتا الإيطالي، مشيرا إلى أن صاحب الـ25 عاما أثبت جودته مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن كووبميينيرز يتميز باللعب في مركز 8، مضيفا أن وجوده في خط الوسط يمكن أن يجعل محمد صلاح أفضل، من خلال منحه العديد من الفرص لمباغتة الخصوم.

وأشار إلى أن صلاح عانى كثيرا، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي بـ19 هدفاً، بينما كانت محصلته 23 و22 خلال الموسمين السابقين.

وأضاف أن جلب لاعب يتمتع بالجودة لفتح دفاع الخصم في كل جولة من البريميرليغ قد يسمح لمحمد صلاح بالعودة إلى تسجيل أكثر من 20 هدفًا في المسابقة اعتبارا من الموسم المقبل.

وكشف التقرير أن أكثر لاعب وسط في ليفربول -بـ5 مشاركات على الأقل- قدَّم تمريرات مفتاحية في البريميرليغ خلال الموسم الماضي كان تياغو ألكانتارا، بمعدل 0.9 تمريرة مفتاحية في كل مباراة.

في حين أن كووبميينيرز خلق ما معدله 1.8 تمريرة مفتاحية في كل مباراة مع أتالانتا، وهو ما كان سيضعه في المركز الثاني ضمن كتيبة يورغن كلوب بشكل عام، خلف الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد (بمعدل 1.9 تمريرة مفتاحية في كل مباراة).

وبالنظر إلى تلك الإحصائيات، قد يستفيد محمد صلاح من التعاقد مع اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو، ويمكن أن يزيد النجم المصري رصيد أهدافه أكثر مستغلا المزيد من الفرص التي ستسنح له في الملعب، بفضل التمريرات المفتاحية المتقنة للنجم الهولندي.