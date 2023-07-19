دون جاربر: نمو الدوري السعودي فرصة لتطوير كرة القدم في أنحاء العالم

اعتبر مفوض الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين دون جاربر، أمس الثلاثاء، أنّ نمو الدوري السعودي لا يشكل أي تهديد للدوري الأميري، لكنه يمثل فرصة لتنمية وتطوير اللعبة في جميع أنحاء العالم.

وزادت شهرة الدوري السعودي، الذي يحصل في الغالب على تمويل من صندوق الاستثمارات العامة الحكومي، منذ انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر في يناير/ كانون الثاني، بموجب عقد جعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

وقال جاربر للصحافيين قبل مباراة كل النجوم اليوم الأربعاء في واشنطن: “أعتقد أن نمو مسابقات الدوري في الأسواق الناشئة وامتلاك الطاقة والاستثمارات أمر إيجابي. لسنوات طويلة كافحنا للوصول إلى مكانة مختلفة وأصبحنا في وضع مختلف عما كنا عليه في السابق”.

وتابع: “لا أعتقد أن الدوري السعودي يشكل تهديدًا من أي نوع للدوري الأميركي لكرة القدم. أعتقد في الواقع أنه أمر إيجابي لهذه الرياضة. أتمنى لهم التوفيق”.

وقال جاربر إنه يأمل أن يحظى فريق من الدوري الأميركي بفرصة مواجهة منافس سعودي في كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة في 2025.

وشبّه جاربر نمو الدوري السعودي للمحترفين بصعود اتحاد منطقة الكونكاكاف لدول أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وقال: “أنا من أشد الداعمين لاتحاد منطقة الكونكاكاف. لقد رأيت الطاقة والاستثمار الكبير في هذا الجزء من العالم. أريد أن أرى بقية العالم يشكلون جزءًا كبيرًا من عائلة كرة القدم سواء كان ذلك في السعودية أو في آسيا أو في بعض الدوريات الصاعدة في أميركا الجنوبية”.

وضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي مئات الملايين من الدولارات في رياضات دولية مثل الغولف وفورمولا 1 في السنوات الأخيرة.