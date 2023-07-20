الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
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دوهرتي يعود إلى ولفرهامبتون

منذ 58 دقيقة
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تعاقد نادي ولفرهامبتون الإنكليزي لكرة القدم مجدداً، مع مات دوهرتي في صفقة انتقال حر وذلك عقب رحيل المدافع الدولي الإيرلندي عن صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

ووقع دوهرتي (31 عاماً) على عقد لمدة 3 أعوام مع ولفرهامبتون بعدما سبق له أن دافعه عن ألوانه حيث خاض أكثر من 300 مباراة في الدوري الإنكليزي في مروره الأول مع النادي بين عامي 2010 و2020.

وغادر دوهرتي ولفرهامبتون عام 2020 للانضمام إلى توتنهام، غير أنه خيب الآمال خلال مغامرته مع فريق شمال لندن لينتقل إلى العاصمة الإسبانية مدريد في كانون الثاني (يناير) الماضي في صفقة لفترة 6 أشهر.

ولم تتكلل رحلة دوهرتي مع أتلتيكو بالنجاح حيث خاض مباراتين فقط، ليعلن عن رغبته بالعودة إلى إنكلترا.

قال مات هوبز المدير الرياضي في ولفرهامبتون: “نحن سعداء بعودة مات وهو أحد المرغوب بهم من قبل المدرب عندما علم أنه متاح”.

وأضاف: “بعد توتنهام وأتلتيكو مدريد، هو متعطش لإثبات نفسه مرة أخرى وسيضيف قوة في العمق إلى منطقة الدفاع، مما يوفر المنافسة ويجعلنا أفضل في تلك المراكز”.

وأردف: “هو يعرف النادي وما يعنيه اللعب هنا. لقد نجح في ولفرهامبتون من قبل ويعرف ما تريده الجماهير”.

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