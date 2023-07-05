دينيز مدربًا مؤقتًا لمنتخب البرازيل.. ورحلة مطاردة أنشيلوتي تتواصل!

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تعيين مدرب فلومينيسي، فرناندو دينيز، مدربًا مؤقتًا للمنتخب الأول، بينما يواصل الاتحاد مطاردة الإيطالي كارلو أنشيلوتي ليكون مدربه الجديد على المدى الطويل.

وقال الاتحاد البرازيلي إنّ العقد لمدة عام واحد يبدأ في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال دينيز في مقطع فيديو نُشر على موقع شبكة غلوبو البرازيلية: “إنه حلم لأي شخص. إنه لشرف وفخر كبير أن أخدم المنتخب الوطني. لقد كان استدعاء خاصة بالطريقة التي حدث بها، حيث كان جهدًا مشتركًا بين الاتحاد البرازيلي وفلومينيسي. مقتنع بأن لدينا كل شيء للمضي قدمًا بهذا الأمر وإنجاحه”.

وأشارت الشبكة إلى أنّ الاتحاد البرازيلي لا يزال يطارد مدرب ريال مدريد أنشيلوتي ليكون مدربه الجديد على المدى الطويل.

وأضافت غلوبو نقلاً عن إدنالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي، أنّ أنشيلوتي سيكون مدربًا للفريق في كأس كوبا أمريكا 2024 التي تنطلق في 20 حزيران/ يونيو في الولايات المتحدة.

وأضافت أن تفاصيل عقد أنشيلوتي وتاريخ بدء مهمته لم يتم تحديدهما بعد. إذ إنّ المدرب الإيطالي لديه عقد مع ريال مدريد ينتهي في 2024 وقال إنه سيحترم العام الأخير من عقده.

هذا وظل منصب مدرب البرازيل شاغرًا منذ استقالة تيتي بعد خروج الفريق من دور الثمانية في كأس العالم 2022.

وقاد بطل العالم خمس مرات رامون مينزيس، مدرب فريق تحت 20 عامًا في المباريات الودية الأخيرة ضد المنتخبات الأفريقية.

وقال الاتحاد البرازيلي إنّ دينيز سيواصل عمله في فلومينيسي أثناء أداء مهام المنتخب الوطني.