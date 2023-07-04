رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بشأن بديل بوسكيتس

يتطلع برشلونة لتعزيز صفوفه بالمزيد من الصفقات، ولكن يبدو أن الأوضاع المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني ستؤثر بشكل كبير.

وفجر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موسم التعاقدات الصيفية الخاص بفريقه، وتحديدا حول بديل سيرخيو بوسكيتس الذي غادر بنهاية الموسم المنقضي.

وقرر بوسكيتس مغادرة برشلونة، بعد نهاية عقده خلال شهر مايو الماضي، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 15 عاما مع الفريق الكتالوني، انتهت بالتتويج بلقب الدوري الإسباني.

وتأتي محاولات برشلونة للتعاقد مع بديل بوسكيتس، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا، حيث سيتم التركيز على بعض التعاقدات (ذو السعر المنخفض)، مع الاعتماد على لاعبي لاماسيا.

ويحتاج برشلونة أيضا هذا الصيف، للتعاقد مع ظهير أيمن، خاصة أن قائمة الفريق خالية من أي لاعب قادر على شغل هذا المركز، وسط مفاوضات غير ناجحة حتى الآن مع البرتغالي جواو كانسيلو.

تطورات ميركاتو برشلونة:

وقال لابورتا في حوار صحفي مطول بشأن ميركاتو برشلونة: “تشافي يفهم وضع النادي، هو يريد تعزيز النادي لكنه يعلم بأن بعض الخيارات غير قابلة للتطبيق وسيكون خطأ التوقيع معهم”.

وأضاف: “لن نمنع تطور كاسادو، وباو وجيري هيرنانديز أو مارك بيرنال، علينا اولاً النظر من إلى لاماسيا”.

وواصل بشأن خليفة بوسكيتس في برشلونة: “أوريول روميو قضى موسم مذهل مع جيرونا، كان في لاماسيا، نوع من العمليات هذه يعمل بها قسم الأمانة الفنية، سنرى ما سيحدث”.

وأتم بشأن حاجة برشلونة للتعاقد مع ظهير أيمن: “ربما، ولكن علينا في البداية تسجيل جافي وأراوخو، والبقية وبعدها سنرى”.