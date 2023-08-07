الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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راتب خرافي.. محمد صلاح على رادار الاتحاد السعودي

منذ ساعة واحدة
محمد صلاح

محمد صلاح

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يخطط نادي الاتحاد السعودي يخطط للتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وفق ما كشفت صحيفة “الرياضية”.

المصادر أكدت صحة المفاوضات بين المصري ونادي الاتحاد في الوقت الحالي.

ويسعى نادي الاتحاد إلى تقديم 180 مليون يورو كراتب شخصي للمصري، بينما ستقدم الإدارة مبلغ 60 مليون يورو لنادي ليفربول لإتمام الصفقة.

ويذكر أن الاتحاد بات قريبًا من الإعلان بشكل رسمي عن تخليه عن كل من طارق حامد والمغربي عبد الرزاق حمدالله.

ويعد محمد صلاح أبرز نجوم ليفربول في السنوات الماضية حيث استطاع قيادة الفريق لتحقيق الألقاب المحلية والقارية.

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