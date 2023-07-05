رغم الفوز بالدوري.. باريس سان جيرمان يُقيل مدرّبه بعد موسم مضطرب

انفصل باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مدربه كريستوف غالتييه، ليُسدل الستار عن موسم مضطرب تحت قيادة المدرب الفرنسي الذي يتبقى عام على نهاية عقده.

ووقع غالتييه عقدًا لمدة عامين عندما وصل إلى استاد بارك دي برينس قبل موسم 2022-2023، لكن رغم قيادة الفريق للانفراد بالرقم القياسي للفوز بالدوري المحلي للمرة 11 فإن الفشل في دوري أبطال أوروبا عاد ليطارده.

وبعد نهاية الموسم، ألقت الشرطة القبض على غالتييه لاستجوابه ضمن التحقيق في تمييز عنصري مزعوم عندما كان مدربًا لنيس بعد اتهامات من قبل جوليان فورنييه مدير كرة القدم السابق في نيس.

ونفى غالتييه (56 عامًا) الإدلاء بتعليقات عنصرية خلال الفترة التي قضاها مدربًا لنيس عندما بدأ مكتب الإدعاء تحقيقًا أوليًا في “تمييز مزعوم على أساس العرق أو الدين” في أبريل نيسان الماضي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان “قرر باريس سان جيرمان وكريستوف غالتييه فسخ عقده كمدرب للفريق الأول. يود النادي أن يشيد باحترافيته والتزامه، الأمر الذي ساعد النادي على الفوز بلقبه التاريخي الحادي عشر للدوري الفرنسي”.

ولم يتسبب اللقب التاسع لباريس سان جيرمان في الدوري خلال 11 عامًا في زيادة الثقة في مدرب نيس السابق بعد الخروج بسهولة من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، حيث خسر الفريق الفرنسي مباراتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر دون تسجيل أي أهداف.

ورغم أن باريس سان جيرمان لم يخسر في كافة المسابقات في النصف الأول من الموسم، فإنه خسر عشر مرات منذ بداية العام الحالي لدرجة أنه تلقى ثلاث هزائم متتالية في فبراير/ شباط وسط تصاعد غضب المشجعين.

وأدى تراجع أداء معظم اللاعبين بعد فترة التوقف خلال كأس العالم 2022 وسوء النتائج إلى احتجاج الجماهير بعيدا عن باريس ضد المهاجم المصاب نيمار بينما أطلقوا صيحات استهجان ضد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباريات على ملعب بارك دي برينس.

وكما أُجبر غالتييه على التدخل في الأمور السياسية للنادي بعد أن أوقف باريس سان جيرمان ميسي إثر رحلة غير مصرح بها للسعودية بعد يوم واحد من هزيمة الفريق 3-1 على أرضه أمام لوريان عندما كان من المفترض أن يتدرب مع فريقه بدلا من ذلك.

وقال غالتييه إنه لا يمكنه التدخل بالقرار وإنه من المتوقع فقط أن يمتثل لحكم النادي. واعترف في ذلك الوقت “لا أستطيع أن أقول إنها كانت فترة ممتعة”.

واختار ميسي في النهاية عدم تجديد عقده وأعلن نيته الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.