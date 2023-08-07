رغم انفصالهما.. عمرو دياب ودينا الشربيني يتصدران التريند

تصدر الفنان المصري عمرو دياب الحديث على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت صور له وهو يقبل الفنانة اللبنانية داليدا خليل.

عمرو دياب يقبل داليدا خليل

قامت الممثلة اللبنانية داليدا خليل بنشر صور لها برفقة عمرو دياب في مراسي، وهو يقبلها على خدها في حالة رومانسية، وعلقت عليها داليدا قائلة: “الروح 🥰♥️ مع الأسطورة عمرو دياب”.

وعلى الفور، تكهن الجمهور بوجود علاقة رومانسية تجمع بين عمرو دياب وداليدا خليل، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور بشكل كبير، وأصبح اسم عمرو دياب وداليدا تريند على مدار الأيام الماضية.

وفي محاولة الصحافة لتأكيد ما إذا كان الخبر صحيحاً أم لا، لم تؤكد داليدا من جهتها أو تنفي إن كانت هناك علاقة تجمعها بعمرو دياب أم لا، أو إن كان هناك عمل فني سيجمع بيهما عما قريب، بل اكتفت بقولها أنها ليس لديها ما يقال عن هذه الشائعات، واكتفت فقط بالتعليق على هذه الصور بكلمتين: “حب وسلام”.

لماذا تصدرت دينا الشربيني مع عمرو دياب التريند

عاد اسم دينا الشربيني يتصدر مرة أخرى التريند بجانب اسم عمرو دياب، على الرغم من انفصالهما ودخول دينا في علاقة حب جديدة، إلا أن الجمهور أعاد نشر صور تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني مرة أخرى، خاصةً الصورة التي قام دياب بنشرها عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام، يهنئ فيها دينا بعيد الحب، ولم يقم بحذفها حتى الآن!

وقد طرح عمرو دياب مؤخراً أغنيتين أثارتا مواقع السوشيال ميديا بشكل كبير، وهما “والله أبداً” التي تضمنت أبيات شعر للشاعر الأندلسي لابن زيدون، ولكنه دمجها مع موسيقى حديثة في إطار جديد ومختلف، الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي عادل حقي.

أما الأغنية الأخرى فهي “يا ليل”، والتي تجمعه لأول مرة مع ابنه عبد الله دياب، كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب، بالتعاون مع أمير محروس والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.