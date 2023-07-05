سان جيرمان يتعاقد مع المدرب لويس إنريكي

قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إنه تعاقد مع مدرب برشلونة وإسبانيا السابق لويس إنريكي بعقد يمتد لعامين بعد انفصاله عن كريستوف جالتييه اليوم الأربعاء.

وقاد إنريكي برشلونة إلى ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015، بينما بلغ مع إسبانيا الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا 2020.

ورحل إنريكي عن منتخب إسبانيا بعد الخروج من دور الستة عشر بكأس العالم 2022.

وأعلن باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، انفصاله عن مدربه كريستوف غالتييه، ليُسدل الستار عن موسم مضطرب تحت قيادة المدرب الفرنسي الذي يتبقى عام على نهاية عقده.

ووقع غالتييه عقدًا لمدة عامين عندما وصل إلى استاد بارك دي برينس قبل موسم 2022-2023، لكن رغم قيادة الفريق للانفراد بالرقم القياسي للفوز بالدوري المحلي للمرة 11 فإن الفشل في دوري أبطال أوروبا عاد ليطارده.

وبعد نهاية الموسم، ألقت الشرطة القبض على غالتييه لاستجوابه ضمن التحقيق في تمييز عنصري مزعوم عندما كان مدربًا لنيس بعد اتهامات من قبل جوليان فورنييه مدير كرة القدم السابق في نيس.