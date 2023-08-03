سليم عساف يطلق جمالو ولأول مرة مع جاد شويري

أطلق الفنان سليم عساف أغنيته الجديدة “جمالو” وهي اغنية رومنسية ايقاعية تتناسب مع اجواء الصيف التي نعيشها حاليًا ومن اللون الغنائي الذي أحبه الجمهور من سليم .

الاغنية هي من كلمات وألحان سليم نفسه توزيع عمر صباع ، ويتعاون من خلال الكليب الخاص بالاغنية مع المخرج جاد شويري لأول مرة الذي قدم سليم بصورة جديدة فجاء التصوير في برشلونة بأجواء تجمع الحب والرومنسية والبساطة.

الأغنية هي الاولى من ألبوم سليم عساف 2023 يستعد لطرح أغنياته تباعًا بالفترة المقبلة ويكشف تفاصيله لاحقًا.

وكان سليم قد اطلق في بداية الصيف أغنية “رجعت الصيفية بلبنان” بالتعاون مع غي مانوكيان والتي حققت انتشارا واسعًا خصوصًا مع إعتمادها من قبل شركة طيران الشرق الأوسط كأغنية تستقبل ركابها فيها بفترة الصيف.