الخميس 16 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سليم عساف يطلق جمالو ولأول مرة مع جاد شويري

منذ 43 دقيقة
هنادي عيسى
A A A
طباعة المقال

أطلق الفنان سليم عساف أغنيته الجديدة “جمالو” وهي اغنية رومنسية ايقاعية تتناسب مع اجواء الصيف التي نعيشها حاليًا ومن اللون الغنائي الذي أحبه الجمهور من سليم .

الاغنية هي من كلمات وألحان سليم نفسه توزيع عمر صباع ، ويتعاون من خلال الكليب الخاص بالاغنية مع المخرج جاد شويري لأول مرة الذي قدم سليم بصورة جديدة فجاء التصوير في برشلونة بأجواء تجمع الحب والرومنسية والبساطة.

الأغنية هي الاولى من ألبوم سليم عساف 2023 يستعد لطرح أغنياته تباعًا بالفترة المقبلة ويكشف تفاصيله لاحقًا.

وكان سليم قد اطلق في بداية الصيف أغنية “رجعت الصيفية بلبنان” بالتعاون مع غي مانوكيان والتي حققت انتشارا واسعًا خصوصًا مع إعتمادها من قبل شركة طيران الشرق الأوسط كأغنية تستقبل ركابها فيها بفترة الصيف.

    المزيد من منوعات

    آندي موراي
    موراي يفوز بأول مباراة في واشنطن منذ دموعه في 2018
    ماجد المهندس وأصالة يتبادلان عبارات الغزل
    داليدا خليل
    بالصور - داليدا خليل وقبلةٌ على الخد من عمرو دياب

    الأكثر قراءة

    مراسل صوت بيروت إنترناشونال حسين خريس قرب مخيم عين الحلوة
    فيديو: عين الحلوة يشتعل من جديد وأول تصريح من عصبة الأنصار لصوت بيروت إنترناشونال
    وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي
    نتائج "التّرمينال" صدرت... كم بلغت نسبة النّجاح؟
    وئام وهاب
    وئام وهاب: الرئيس بري أصبح اليوم أضعف.. وملف النزوح لا ينتهي إلا بهذا الأمر!