سيناريو مثير.. أرسنال بطلاً لكأس الدرع الخيرية بالفوز على سيتي

أحرز أرسنال لقب درع المجتمع لكرة القدم بعد الفوز 4-1 بركلات الترجيح على مانشستر سيتي بعد التعادل 1-1 باستاد ويمبلي، الأحد.

وحسم فابيو فييرا تتويج أرسنال عندما سجل الركلة الرابعة بعد إهدار كيفن دي بروين ورودري ركلتين لسيتي.

وافتتح البديل كول بالمر التسجيل لسيتي بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى آرون رامسديل قبل 13 دقيقة من النهاية.

وفي الوقت الذي بدا أن سيتي سيحتفل باللقب سدد البديل لياندرو تروسار كرة اصطدمت في المدافع مانويل أكانجي إلى داخل مرمى شتيفان أورتيجا في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأبلغ رامسديل محطة إي.تي.في التلفزيونية “بالنسبة لنا فهذا دليل على قدرتنا على الفوز على سيتي في مباراة مهمة.

“لا أعلم ماذا سيحدث هذا الموسم، لكن الحاجز النفسي سقط. نحن جاهزون الآن”.

وبينما استحوذ سيتي على الكرة في الشوط الأول، كانت أخطر الفرص من نصيب أرسنال حيث أهدر الوافد الجديد كاي هافرتس فرصتين أنقذهما أورتيجا.

وتحسن أداء فريق المدرب بيب جوارديولا بعد الاستراحة، وأنقذ رامسديل ضربة رأس من جون ستونز.

وافتتح البديل بالمر التسجيل لسيتي، قبل أن يتدخل رامسديل لإنقاذ أرسنال من محاولتي فيل فودن ورودري.

ونجح تروسار في إدراك التعادل بمساعدة من أكانجي لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح.

وسجل أرسنال أول أربع ركلات، فيما سدد دي بروين في العارضة وأنقذ رامسديل ركلة من رودري لتنتهي آمال سيتي في حصد اللقب.

وبتحقيق اللقب للمرة 17 تقدم أرسنال إلى المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد في قائمة الأكثر فوزا بلقب درع المجتمع.

واستمرت خيبة أمل سيتي في البطولة بعد هزيمته أمام ليفربول في الموسم الماضي وأمام ليستر سيتي في 2021.