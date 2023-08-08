صابر الرباعي يتحدث عن خلافه مع الفنان وائل جسار

كشف الفنان التونسي صابر الرباعي عن حقيقة الخلاف بينه وبين الفنان اللبناني وائل جسار.

ونفى الرباغي خلال تصريحات لبرنامج ET بالعربي الأمر تمامًا وأوضح أن الأخبار المنتشرة حول هذا الموضوع عارية تمامًا من الصحة، وقال: “مفيش مشاكل بيني وبين وائل جسار خالص، والأخبار المنتشرة ليس لها أي علاقة بالواقع”.

يُذكر أن الفنان صابر الرباعي يشارك في مهرجان جرش في الأردن بصحبة عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، وعن مشاركته في المهرجان قال الفنان صابر الرباعي: “كنت مشتاقاً للجمهور الأردني ومبسوط إني أكون موجود هنا بعد 18 سنة وفيه اشتياق للجالية العربية للأردن”.

وقد وجه الفنان صابر الرباعي الشكر إلى إدارة المهرجان على دعوته للمشاركة في المهرجان، وقال: “بشكر إدارة المهرجان على الدعوة، إحنا جايين نبدع وإن شاء الله الجمهور يتبسط بالحفلة”.

وقد تحدث الفنان صابر الرباعي عن أعماله المنتظر إصدارها الفترة المقبلة، وأوضح أنه سيركز في الوقت الحالي على الحفلات الصيفية، وقال: “حاليًا مركز على الحفلات والصيف، والموسم بدأ قوي وإن شاء الله نستمر”.

حقيقة تعرضه لوعكة صحية

وخلال مقابلته مع برنامج ET بالعربي على قناة MBC 4 تحدث الفنان صابر الرباعي عن الأخبار المتداولة حول تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة، وقال إن ما حصل له هو أمر طبيعي بسبب التعب والإرهاق، ولكن حالته لم تكن خطيرة.

صابر الرباعي في مهرجان جرش

يُذكر أن الفنان صابر الرباعي شارك في مهرجان جرش عام 2005، وكان آخر حفل يقدمه في الأردن، وقد شارك جمهوره ومتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور التي توثق الحفل وكتب عليها تعليق: “ليلة أمس مع الجمهور الأردني الحبيب.. أشكركم على الطاقة والحماس اللي شفتها وإلى مليون لقاء”.

ومهرجان جرش للثقافة والفنون يأتي تحت رعاية الملك بعد الله الثاني ملك الأردن وتحت إشراف وزيرة الثقافةا لأردنية الدكتورة خيفاء النجار، وقد شارك فيه مجموعة من الأسماء الفنية الناجحة منهم نجوى كرم، ونداء شرارة، وديانا كرزون، وأسامة جبور، ورامي الخالد، وحمدي المناصير وغيرهم.