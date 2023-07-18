صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومان سيتي

يسعي فريق برشلونة الإسباني إلي تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد تحت قيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز.

وأعلن برشلونة هذا الصيف عن التعاقد مع ألكاي جوندوجان في صفقة مجانية من مانشستر سيتي، بالإضافة للمدافع إينيجو مارتينيز القادم من أتلتيك بيلباو، إلي جانب مهاجم أتلتيكو بارانانينسي البرازيلي فيتور روكى.

صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وبرشلونة لضم سيلفا

كشفت صحيفة “ميرور” عن صفقة تبادلية منتظرة بين برشلونة ومانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت رغبة برشلونة في الحصول على خدمات البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، مقابل الموافقة على رحيل الهولندي فرينكي دي يونج.

وترفض إدارة مانشستر سيتي التفريط في خدمات سيلفا، بمبلغ أقل من 80 مليون يورو، فيما عرض برشلونة خيار استعارة اللاعب، أو مبادلته بالهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق الكتالوني.

ويسعى برشلونة للتخلص من دي يونج في الميركاتو الصيفي، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا، والتي تتزامن مع حصول اللاعب على راتب سنوي ضخم.

تفاصيل راتب الهولندي دي يونج مع برشلونة:

– 18 مليون راتب سنوي

– 9,7 مليون مكافأت

– 2 مليون إذا لعب 60% من المباريات