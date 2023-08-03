ضربة لتشيلسي قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

خرج كريستوفر نكونكو الوافد الجديد لتشيلسي مصابا في توقيت مبكر خلال التعادل وديا مع بروسيا دورتموند، الأربعاء، في استاد سولدجر فيلد في شيكاجو والذي استضاف حفلا للمغني إد شيران مطلع الأسبوع.

وسقط مهاجم فرنسا بعد التحام في الدقيقة التاسعة خلال التعادل 1-1 ورفض مدربه ماوريسيو بوكيتينو إلقاء اللوم على أرض الملعب التي لم تكن في حالة مثالية بعد الحفل.

وغادر نكونكو، المنضم إلى تشيلسي مقابل 60 مليون جنيه استرليني (76.19 مليون دولار) في الشوط الأول بسبب انزعاج، وشوهد اللاعب البالغ عمره 25 عاما في وقت لاحق يضع كيسا من الثلج حول ركبته.

وقال بوكيتينو “فحصه الأطباء وأتمنى ألا تكون مشكلة كبيرة، سقط في لقطة بدت ركلة جزاء وشعر ببعض الألم في ركبته”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني “نأمل في عودته للفريق في أسرع وقت ممكن، نحتاج إلى أيام لتقييم حالته”.

ويسع استاد سولدجر 61500 مشجع لكن حضر الحفل 73 ألف شخص مع وجود جماهير حول المسرح داخل الملعب.

وتابع المدرب الأرجنتيني “خاطرنا قليلا لأن الملعب لم يكن مثاليا، استُخدمت المرافق في شيء آخر وهذه مخاطرة لجولتنا التحضيرية.

“لا نلوم أرض الملعب في الإصابة، بالنسبة لي ما حدث سوء حظ”.

وسجل ماريوس فولف لدورتموند أولا لكن ميسون بيرستو (19 عاما) تعادل في الدقيقة 89 ليحافظ الفريق اللندني على سجله الخالي من الهزيمة في فترة الإعداد للموسم الجديد.