عارضة أزياء شهيرة متهمة بحيازتها المخدرات.. الكم التفاصيل

ذكرت صحيفة “ذا صن”، اليوم الثلاثاء، أن دورية من حرس الحدود احتجزت العارضة جيجي حديد بعد هبوطها على متن طائرة خاصة في مطار أوين روبرتس الدولي في جورج تاون، بتهمة حيازة المخدرات والماريغوانا.

وتم تفتيش جيجي، 28 عامًا، من قبل الجمارك عند وصولها، وعندما وضع عناصر مراقبة الحدود أمتعتها عبر ماسح ضوئي، وجدوا “كمية صغيرة من المخدرات”.

ومثلت عارضة الأزياء ورفيقها أمام المحكمة بعد يومين، حيث وجهت إليهما التهم رسميًا.

واعترفت جيجي بالذنب وحُكم عليها بدفع غرامة قدرها 1000 دولار .

وكشفت الصحيفة أن وجهة العارضة من أصل فلسطيني، كانت الى جزيرة كايمان. ولاحقا أطلق سراحها، بحسب الصحيفة.

