الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عارضة أزياء شهيرة متهمة بحيازتها المخدرات.. الكم التفاصيل

منذ 7 دقائق
جيجي حديد

جيجي حديد

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة “ذا صن”، اليوم الثلاثاء، أن دورية من حرس الحدود احتجزت العارضة جيجي حديد بعد هبوطها على متن طائرة خاصة في مطار أوين روبرتس الدولي في جورج تاون، بتهمة حيازة المخدرات والماريغوانا.

وتم تفتيش جيجي، 28 عامًا، من قبل الجمارك عند وصولها، وعندما وضع عناصر مراقبة الحدود أمتعتها عبر ماسح ضوئي، وجدوا “كمية صغيرة من المخدرات”.

ومثلت عارضة الأزياء ورفيقها أمام المحكمة بعد يومين، حيث وجهت إليهما التهم رسميًا.

واعترفت جيجي بالذنب وحُكم عليها بدفع غرامة قدرها 1000 دولار .

وكشفت الصحيفة أن وجهة العارضة من أصل فلسطيني، كانت الى جزيرة كايمان. ولاحقا أطلق سراحها، بحسب الصحيفة.

    المزيد من منوعات

    العهد
    العهد يلحق الهزيمة بالنجمة ويتجه لنهائي كأس الاتحاد
    جيمي فوكس
    جيمي فوكس يحتفل بتحسّن صحته بعد وعكة غامضة
    هانا دينجلي
    أول مدربة لفريق إنجليزي للرجال تترك منصبها بعد أسبوعين

    الأكثر قراءة

    سد المسيلحة
    سد المسيلحة وبركة الضفادع.. خبير هيدروجيولوجي يكشف لصوت بيروت تفاصيل جديدة و"صادمة"!
    شرب الماء - تعبيرية
    مع ارتفاع الحرارة صيفاً.. كم لتراً من الماء يجب أن نشرب يومياً؟
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    بعد تقلّباته الهستيريّة الأخيرة.. كم بلغت تسعيرة "الدولار" مساء؟