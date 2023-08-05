السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
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"عقابا فوريا".. بعد طلبه من ميسي التوقيع على قميصه

منذ ساعة واحدة
ميسي

ميسي

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تلقى أحد عمال النظافة في ملعب إنتر ميامي الأميركي “عقابا فوريا” بعدما طلب من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التوقيع على قميصه.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن الشاب كريستيان سالامانكا يعيش في ميامي منذ عام ونصف فقط، ويعمل مع شركة مسؤولة عن التنظيف في الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية.

وأتيحت الفرصة لكريستيان للعمل في ملعب إنتر ميامي لأول مرة في حياته، لكنها ستكون الأخيرة بعد ما حدث له!

وجاء ذلك بعما ترك مكانه واتجه فورا إلى حافلة النادي فور وصولها إلى مرأب الملعب، ورفع قميص الأرجنتين وطلب من “ليو” التوقيع عليه.

ووافق ميسي على التوقيع، لكن رجال الأمن اتجهوا فورا نحو كريستيان وأبعدوه عن المكان. وفي وقت لاحق، تلقى قرار فصله بشكل نهائي عن العمل.

كريستيان يتحدث

قال الشاب كريستيان في حوار مع صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية: أنا أعمل في تنظيف المراحيض المتواجدة في منطقة مرأب الحافلات.

ولحسن الحظ كنت متواجدا عند وصول الحافلة وخروج اللاعبين، وآخرهم كان ليونيل ميسي.

فصرخت حتى ينتبه لي، بالقول “مرحبا، بطل العالم”، وذلك ما حدث حيث استدار وجاء للتوقيع على قميصي.

وأضاف كريستيان: “الأمن جاء فورا وبعدها طردوني من عملي، لكن الأمر كان يستحق”.

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