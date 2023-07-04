على طريقة الأفلام.. شاهد معركة بالكراسي في فندق

على طريقة أفلام السينما، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعا مصورا، يوثق إشكالا داخل أحد الفنادق بمدينة الغردقة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر.

وقال ناشرو المقطع إن مشاجرة نشبت بين ملاك الوحدات وبعض النزلاء بالفندق على خلفية خلاف حول تأجير الغرف للمصطافين.

يظهر في الفيديو جمع كبير من الناس يخرجون من باب ردهة الفندق لمساحة مفتوحة، ويفصل بينهم ما يبدو أنهم عمال بالفندق، بسبب الملابس الموحدة التي يرتدونها.

وبعد ثوان، تطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي بين طرفي المشكلة، وبدأوا يتراشقون بالكراسي المخصصة لمساحة تناول الطعام. فيما حاول العاملون في الفندق السيطرة على الوضع إلا أنهم فشلوا في ذلك وهربوا من محيط الشجار الذي أصبح أعنف بين بعض الأشخاص الذين يرتدي بعضهم ملابس النوم.

وتسبب الإِشكال بأضرار بالغة في الفندق، وقال ناشرو المقطع إن عددا من الأشخاص المشاركين فيه تعرضوا لإصابات.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من نشوب مشاجرة مشابهة في منطقة مخصصة لتناول الطعام بالساحل الشمالي، حيث اشتبك مجموعة من الشباب فيما بينهم، فألحقوا أضرارا بالغة بالمحلات بسبب وجبة “هامبرغر” بحسب الرواية المتداولة.