غوارديولا يمنح نادي برشلونة "هدية ثمينة"

تقارير صحفية إسبانية كشفت عن اقتراب نادي برشلونة من حسم صفقته الأبرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تتمثل في التعاقد مع البرتغالي، برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي.

وأبرم برشلونة 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حتى الآن، متمثلة في الثنائي الإسباني، أوريول روميو (جيرونا)، وإينييغو مارتينيز (أتلتيك بيلباو)، والسنغالي ميكايل فاي (نادي كوستوسيا فريق دوري الدرجة الثانية الكرواتي)، والألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي).

وبدأ برشلونة رحلة البحث عن بديل للجناح الفرنسي، عثمان ديمبيلي، المتوقع انتقاله إلى باريس سان جيرمان خلال الساعات المقبلة، مقابل دفع الأخير الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الفريق الكتالوني، البالغ 50 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برناردو سيلفا، جناح مانشستر سيتي، حصل على وعد من مدربه بيب غوارديولا، يتضمن الموافقة على رحيله إلى برشلونة في حال وجود عرض مناسب.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن برشلونة سيعمل جاهدا خلال الأيام المقبلة على حسم صفقة برناردو سيلفا، بعد رحيل عثمان ديمبيلي.

وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة أن أولوية برناردو سيلفا هي ارتداء قميص “البلوغرانا”، فهو حلم الطفولة بالنسبة إليه، وهو ما سيسهل عملية الانتقال.

ومن المنتظر أن يقدم برشلونة عرضا رسميا خلال الساعات المقبلة لمانشستر سيتي من أجل الحصول على برناردو سيلفا.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن العرض الذي يفكر برشلونة في تقديمه، إذا حلت بعض مشاكله المالية، سيشمل مبلغا ماليا ثابتا بقيمة 65 مليون يورو.

فضلا عن ذلك، سيتم وضع إضافات وحوافز في العرض بقيمة 10 ملايين يورو، أي أن إجمالي الصفقة سيصل إلى نحو 75 مليون يورو.

وسيحاول برشلونة أيضا العمل بقوة على جعل ثمن صفقة ضم برناردو سيلفا يسدد على شكل أقساط، طبقا لما أوضحته صحيفة “سبورت”.

ويعد برناردو سيلفا (28 عاما) أحد أهم عناصر مانشستر سيتي التي قادت الفريق لتحقيق الثلاثية خلال الموسم الماضي، والمتمثلة في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.