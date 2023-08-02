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فرنسا تتأهل لدور 16 في كأس العالم للسيدات

منذ 35 دقيقة
فرنسا وبنما

فرنسا وبنما

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سجلت كاديدياتو دياني ثلاثية من بينها ركلتا جزاء لتقود فرنسا لفوز كبير 6-3 على منتخب بنما الذي يشارك لأول مرة والتأهل لدور الستة عشر في كأس العالم للسيدات لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وكان المنتخب الفرنسي يحتاج إلى التعادل فقط في المباراة الأخيرة بالمجموعة السادسة أمام بنما التي لم تحقق أي انتصار.

وبعد أن تلقت هدفا في الدقيقة الثانية، سيطرت فرنسا على المباراة لتهز مايلي لاكرار وليا لو جاريك وفيكي بيكو الشباك رغم اللعب بدون قائدة الفريق ويندي رينار والهدافة التاريخية أوجيني لو سومر.

ودخلت مارتا كوكس التاريخ بتسجيلها أول هدف على الإطلاق لبنما في كأس العالم للسيدات والأسرع في النسخة الحالية من البطولة بعد مرور 1:07 دقيقة فقط من ركلة حرة مذهلة من مسافة 35 مترا.

وأجهشت كوكس بالبكاء من الفرحة قبل أن تحتفل مع باقي زميلاتها.

وبعد التأخر 5-1، أضافت يوميرا بينزون هدفا ثانيا لبنما من ركلة جزاء في الدقيقة 64 وسط فرحة الجماهير المحايدة في سيدني.

كما قلصت لينيت سيدينو الفارق بضربة رأس في الدقيقة 87 بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

    المصدر :
  • رويترز

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