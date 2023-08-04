فضيحة أخلاقية تهز مونديال كأس العالم للسيدات.. والفيفا يتحرك!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح تحقيق بشان الفضيحة الأخلاقية المتعلقة بالمدير الفني لمنتخب زامبيا للسيدات الذي شارك في بطولة كأس العالم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا حاليا.

ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الخميس، مزاعم بأن لاعبات منتخب زامبيا شاهدن المدير الفني بروس موابي يتحرش بلاعبة عن طريق اللمس بشكل غير لائق خلال حصة تدريبية.

وقال فيفا في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، الجمعة، إنه “يأخذ أي ادعاء بسوء السلوك على محمل الجد، ولديه إجراءات واضحة مطبقة لأي شخص في كرة القدم يريد الإبلاغ عن حادث”.

وأضاف: “يمكننا أن نؤكد أنه تم تلقي شكوى فيما يتعلق بالمنتخب الوطني الزامبي للنساء لكرة القدم، ويتم التحقيق في هذا الأمر حاليا. لا يمكننا تقديم مزيد من التفاصيل بشأن التحقيق الجاري لأسباب واضحة تتعلق بالسرية”.

وغادر منتخب زامبيا المونديال، بعد أول ظهور من نوعه بالنسبة له، من دور المجموعات عقب الخسارة أمام إسبانيا واليابان والفوز على كوستاريكا.

وبدوره، قال الاتحاد الزامبي لكرة القدم إنه لم يتلق شكوى بشأن سوء سلوك لكنه سيتصرف إذا تلقى شكوى أو دليلا على ارتكاب مخالفة.

وفي مؤتمر صحفي عقد قبيل مباراة زامبيا ضد إسبانيا، أشار صحفيون إسبان إلى مزاعم بحق المدير الفني موابي على وجه التحديد، ورد المدرب بأنه لن يفكر في الاستقالة على أساس “شائعات”.

ولم يرد موابي حتى اللحظة على طلب للتعليق أرسل إليه عبر الاتحاد الزامبي يوم الجمعة.