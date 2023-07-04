فيديو.. جيرارد يغازل جماهير الاتفاق برسالة باللغة العربية

وجه أسطورة الكرة الإنجليزية، ستيفن جيرارد، رسالة إلى جماهير نادي الاتفاق، بعد تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن نادي الاتفاق عن تعيين ستيفن جيرارد مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الجديد “2023-2024”.

ونشر نادي الاتفاق مقطعًا يحمل رسالة جيرارد إلى جماهير (فارس الدهناء)، قائلًا بالعربية “مرحبًا.. أنا ستيفن جيرارد.. أنا الاتفاقي”، ثم أضاف “أراكم قريبًا”.

ونشر الاتفاق مقطعًا آخر يشمل متابعة جيرارد عبر حسابه الشخصي لحساب نادي الاتفاق، مضيفًا بالعربية “أنا جاهز”.

ويستعد الاتفاق للموسم الرياضي الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في مسابقتي “دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين”.

وبدأ ستيفن جيرارد مسيرته التدريبية، بقيادة فريق درجة الشباب بنادي ليفربول الإنجليزي، ثم كانت تجربته الأولى مع الفريق الأول، عندما تولى قيادة رينجرز الإسكتلندي، خلال الفترة بين يونيو 2018 ونوفمبر 2021، وقاد الفريق في 192 مباراة، كما توج معه بلقب الدوري الإسكتلندي، ثم تولى تدريب أستون فيلا الإنجليزي بين نوفمبر 2021 وأكتوبر 2022، وقاد الفريق في 40 مباراة.

يذكر أن الاتفاق أنهى موسم 2022-2023، في المركز السابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 37 نقطة من 30 مباراة.