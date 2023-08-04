فيديو غريب.. أسماك القرش تتعاطى الكوكايين وتضرب حبوب الهلوسة في عرض البحر!

أسماك القرش تتعاطى المخدرات، تضرب أنواعًا قوية من الكوكايين والهيروين وأنواعًا أخرى من حبوب الهلوسة، وهذا السر الخطير الكامن وراء أسماك القرش الرملي التي تسبح في دوائر وهمية وكأنها فاقدة لعقلها وجهتها.

الكوكايين هو الضالة التي فسرت هجمات القرش المتتالية على البشر في الآونة الأخيرة، وكم الحوادث التي سمعنا عنها تكاد تكون أعلى خطرًا من أي وقت سابق مضى، إن أسماك القرش تعيش مرحلة خطرة جدًا من اللاوعي والاضطرابات المتكررة وهذا ما تثبته لنا الدراسات والتجارب حول القرش.

بعد دراسات مستمرة انحسرت في منطقة فلوريدا كيز التي تنحصر في تياراتها المخدرات العائمة، تم تطبيق الاختبار على أسماك القرش هناك لمدة ستة أيام متواصلة، تجهيزًا للفيلم الوثائقي “كوكايين شاركس” الذي يحمل أدق وأخطر المعلومات حول قرش الكوكايين، الذي يتعاطى المخدرات الساقطة من مراكب المهربين أو التي تم إسقاطها بشكل متعمد لهدف ما.

وأثبتت بعض من الدراسات أن أنواع الأدوية التي تحتوي على الميثامفيتامين والكيتامين والكوكايين، تؤثر على الأسماك بشكل مباشر، كيف لا والكوكايين ومشتقاته من المواد سهلة الذوبان داخل الماء، وفور نزول أي كمية منه في منطقة مائية فإنها تتأثر بالكامل، وهناك دراسة شملت الممرات الداخلية المائية الملوثة تؤكد على أن الأسماك أصبحت مدمنة على الميثامفيتامين، إلى جانب الجهود التي تسعى للكشف عن دماء أنواع من القرش ومنسوب الكوكايين فيها حتى تخرج بنتائج نهائية حول قرش الكوكايين.