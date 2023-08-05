فيديو .. مشاهد تحبس الأنفاس من طائرة "درون" لبحيرة لوغانو الواقعة بين إيطاليا وسويسرا

نشرت صفحة “Family In Italy في إيطاليا” مقطع فيديو مليء بالإثارة والتشويق لمنطقة فَرِيزة أو فريزي، التي تقع في إقليم لومبارديا، شمال إيطاليا قرب الحدود الإيطالية مع سويسرا.

وتبعد المنطقة السياحية الساحرة حوالي 55 كم عن ميلانو. كما سميت المدينة الحديقة لكثرة الخضار والحدائق وجمال طبيعتها.

إذ تقع مقاطعة فَرِيزة تحت جبال الألب، وتشكل الجبال 32% من أراضيها، بينما تحتل التلال مساحة 46% منها.

ومن سماتها الشائعة الأخرى الأنهار، بما في ذلك تيتشينو وأولونا، والبحيرات الجليدية، مثل بحيرة مادجوري، وبحيرة لوغانو، بحيرة فاريزي وأربعة أخريات أصغر حجمًا.

وعلى مقربة من الحدود الإيطالية، تقع لوغانو السويسرية وهي أكبر مدينة بالجزء المتحدث بالإيطالية في سويسرا، حيث تتبع كانتون تيتشينو الواقعة في جنوب البلاد، وتبعد عن مدينة ميلانو 70 كم.

تتّسم لوغانو بالهدوء بالإضافة إلى جمال شوارعها وأزقتها، وهي المدينة الأكبر في المنطقة لقضاء العطلات في تيسينو، وهي مركز مالي، والمركز المصرفي والتجاري، وأيضًا مدينة الحدائق والزهور، والفيلات والمباني المقدسة.

ويخدم المدينة مطار داخلي هو مطار لوغانو الذي لا يبعد عنها سوى 4 كيلومترات.

وتضم المدينة بحيرة من أجمل البحيرات في سويسرا وهي بحيرة لوغانو التي تتّسم بموقع مميز إذ تطوّقها الغابات لتُترجم للناظرين جمالاً لا يُقاوم، وكذلك يوجد في محيطها سلسة جبال تُضفي على البحيرة منظراً بديعاً.

تعتبر بحيرة لوغانو من أكثر البحيرات هدوءً في سويسرا، وتتميز بموقعها في وسط أحضان جبال الألب، فتتزين ضفافها في الربيع بالورود والزهور العطرة المختلفة والجبال الخضراء، أما في فصل الشتاء ترتدي البحيرة اللون الأبيض من جبالها إلى ضفافها كما تتحول إلى قطب للتزلج على البحيرة المتجمدة.