السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
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قرار مفاجئ لباريس سان جيرمان بشأن مبابي!

منذ ساعتين
كيليان مبابي

كيليان مبابي (رويترز)

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إستبعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجمه كيليان مبابي من قائمة الفريق المغادرة إلى اليابان في جولة تحضيرية يستهل بها الفريق العاصمي مواجهة نادي النصر السعودي.

ونشر باريس سان جيرمان عبر موقعه أسماء 29 لاعبًا سيخوضون المعسكر المقرر في اليابان ويلعبون أمام النصر السعودي وسيريزو أوساكا الياباني وإنتر ميلان الإيطالي وتشونبوك الكوري الجنوبي.

وجدد كيليان عقده في أيار 2022 لمدة موسمين قبل أن يعلم مبابي في حزيران الماضي إدارة باريس سان جيرمان عدم رغبته بتفعيل الموسم الإضافي في عقده إذا ينوي الرحيل، مشددًا على نيّته خوض الموسم المقبل كآخر موسم له بشعار باريس سان جيرمان إلا أن الأخير رفض استمرار اللاعب في حال لم يجدد عقده قبل نهاية الشهر الحالي مانحاً إياه مهلة حتى نهاية الشهر الجاري.

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