كأس العالم للسيدات.. جاميكا تطيح بالبرازيل وتبلغ دور الـ16

فرضت جاميكا الشجاعة التعادل السلبي على البرازيل، الأربعاء، لتبلغ مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى في ثاني مشاركة لها فقط في كأس العالم لكرة القدم للسيدات بينما كان هذا أسرع خروج لعملاق أمريكا الجنوبية من البطولة منذ 1995.

وكانت جاميكا تحتاج إلى نقطة وحيدة للتأهل ولم تهدد مرمى الفريق المنافس لكن دفاعها استبسل وكان محكما وتصدى لسلسلة من الهجمات البرازيلية في أجواء مثيرة في ملبورن.

وأشركت بيا سوندهاجه مدربة البرازيل اللاعبة مارتا في التشكيلة الأساسية لأول مرة في ظهورها السادس بكأس العالم لكن المهاجمة الأيقونية خرجت بخيبة أمل كبيرة.

وافتقدت لمستها المعروفة مبكرا حيث أطلقت تسديدة في إحدى المدافعات في الدقيقة الرابعة ثم أهدرت فرصة أخرى بعد سبع دقائق لتثير غضب زميلتها آري بورجيس التي أفلتت من الرقابة.

وركضت بورجيس نحو المرمى لتحصل أخيرا على فرصتها للتسجيل لكن صانعة اللعب أرسلت ضربة رأس بعيدا في الدقيقة 24.

وصنعت بورجيس بعدها فرصة ذهبية لزميلتها تاميريس بتمريرة عرضية رائعة قرب نهاية الشوط الأول لكن اللاعبة سددتها مباشرة في الحارسة بيكي سبنسر.

وزاد يأس البرازيل بعد الاستراحة حيث لم تنجح هجماتها.

وكادت قلوب لاعبات جاميكا أن تنفطر في الدقيقة 79 عندما اقتربت المدافعة أليسون سوابي من تسجيل هدف عكسي في شباكها خلال محاولة لتشتيت كرة لتجبر زميلتها الحارسة سبنسر على التصدي لها ببراعة.