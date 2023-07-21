كأس العالم للسيدات.. سويسرا تبدأ مشوارها بالفوز على الفلبين

بدأت سويسرا مشوارها في كأس العالم لكرة القدم للسيدات بالفوز 2-صفر على الفلبين ،التي تشارك لأول مرة في البطولة في استاد دنيدن، اليوم الجمعة، بفضل ركلة جزاء سجلتها رامونا باخمان في الشوط الأول، وتسديدة قريبة المدى من زيراينا بيوبيل.

وحصل فريق المدربة إنكا جرينجز على ركلة جزاء بقرار من حكم الفيديو المساعد، بعد أن أصيبت لاعبة الوسط كومبا سو بحذاء طائش من جيسيكا كاوارت في منطقة الجزاء في وقت متأخر من الشوط الأول، حيث سددت المهاجمة باخمان الكرة بهدوء في مرمى الحارسة أوليفيا مكدانيل.

وصنعت الفلبين، التي يقودها مدرب أستراليا السابق ألين ستاشيتش، التاريخ عندما أصبحت أول منتخب وطني للرجال أو السيدات يشارك في نهائيات كأس العالم.

وألغى الحكم هدفًا مبكرًا للفلبين بداعي التسلل عندما هزت لاعبة الوسط كاترينا جيلو الشباك.

وأطلقت آنا-ماريا كرنوجورسيفيتش، الهدافة التاريخية لسويسرا والأكثر مشاركة مع المنتخب الوطني، تسديدة من مدى قريب قبل أن تضعها باخمان في المقدمة.

وسيطرت سويسرا على الشوط الثاني وضاعفت النتيجة بجدارة عبر لاعبة الوسط بيوبيل في الدقيقة 64، بعد أن تصدت مكدانيل لمحاولات من كرينوجورسيفيتش وسو.

وكانت هناك الكثير من المقاعد الفارغة في الاستاد الذي يسع 30 ألف متفرج رغم منح الاتحاد الدولي (الفيفا) 20 ألف تذكرة مجانية لمباريات في أوكلاند وهاملتون وولنجتون ودنيدن، وسط مخاوف بشأن بطء المبيعات في نيوزيلندا.

وتتصدر سويسرا المجموعة الأولى بفارق الأهداف متقدمة على نيوزيلندا المضيفة التي تغلبت 1-صفر على النرويج في المباراة الافتتاحية أمس الخميس.