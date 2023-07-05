كاساتكينا تعبر إلى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون

حسمت داريا كاساتكينا مباراتها في الدور الثاني ببطولة ويمبلدون للتنس سريعا بفوزها على البريطانية جودي بوراج المشاركة ببطاقة دعوبة بنتيجة 6-صفر و6-2 خلال ساعة واحدة، الأربعاء.

وبعد البداية المتذبذبة في بداية المجموعة الثانية حين خسرت اللاعبة الروسية المصنفة رقم 11 إرسالها، شعرت الجماهير بخيبة أمل بعودة هطول الأمطار لتتوقف المباراة.

ووجدت كاساتكينا، التي فازت على الأمريكية كارولين دوليهايد في مباراتها الافتتاحية يوم الاثنين، نفسها في الدور الثالث قبل استكمال العديد من مباريات الدور الأول حيث تسببت الأمطار الغزيرة في اضطراب جدول 70 مباراة أمس الثلاثاء.

وحسمت اللاعبة الروسية المجموعة الأولى في 19 دقيقة، وتفوقت على اللاعبة البريطانية بفضل تسديداتها القوية.

وتوقفت المباراة بسبب الأمطار، وعادت بعد 15 دقيقة، وأظهرت بوراج المصنفة رقم 108 بعض المقاومة لكن كاساتينا استعادت سيطرتها سريعا.

وأنهت كاساتكينا تأهلها بكسر إرسال بوراج مرة أخرى.

وقالت اللاعبة الروسية إن المواجهة كانت صعبة أمام لاعبة بريطانية في الملعب الرئيسي.

وأضافت “كنت متوترة أيضا للعب في أفضل ملعب في العالم”.

وسبق لكاساتكينا بلوغ دور الثمانية في ويمبلدون في 2018، وتخطط لتحقيق إنجاز أفضل هذا العام.

وقالت “أتمنى أن أكون قد تحسنت منذ ذلك الحين”.